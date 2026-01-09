Talvi on saapunut koko maahan. Tämä tarkoittaa talviunta suomalaisten katoilla majailevilla aurinkopaneeleille. Asiantuntija varoittaa lankeamasta houkutukseen, jolla voit pilata paneelisi ennen aikojaan.
Suomalaisten katoille asennetut aurinkopaneelit uinuvat talviunta lumen alla. Tämän vuoksi monien suomalaiskotien oma sähköntuotanto on käytännössä lähiviikot nollassa.
Paneelien puhdistaminen lumesta esimerkiksi kolalla tai lapiolla voi houkuttaa, mutta tähän asiantuntijalla on yksiselitteinen ohje: älä!
Turun ammattikorkeakoulun testilaboratorion erikoiskamera paljastaa, millaisia seurauksia viattomalta tuntuvalla katolla touhuamisella voi pahimmillaan olla.
Valonian energianeuvoja Liisa Harjula paljasti Huomenta Suomelle itse aiheutetun aurinkopaneelikatastrofin ainekset. Miksi paneeleja ei saa puhdistaa lumesta? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!
Kannattaako enää hankkia paneeleja?
Kovin aurinkopaneeli-innostus vaikuttaa hyytyneen Suomessa.
Aurinkopaneelien tuottaman sähkön ulosmyynti on muuttunut monelle kannattamattomaksi.
Asiantuntija antoi Huomenta Suomelle vinkkejä, miten taloyhtiöt voivat edelleen hyötyä aurinkosähköstä.
Katso vinkit alla olevalta videolta.
1:23Kannattaako aurinkopaneeleja enää hankkia taloyhtiön katolle? Näin niistä saa parhaimman hyödyn.