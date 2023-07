Löytyikö vedestä sinilevää? Muista yksi tärkeä fakta mökkisaunassa: "Erityisen vaarallista"

Suomen Ympäristökeskus tiedotti aiemmin tänään , että sinilevähavainnot ovat lisääntyneet viime viikosta sekä rannikkoalueilla että avomerellä. Myös järvillä on tehty enemmän havaintoja sinilevästä.

Sinilevä on monen lomailijan ja koiranomistajan vihollinen. Jos uimavedessä havaitsee sinilevää, tulee pulikoinnit jättää väliin.

Jos vedessä on sinilevää, koiran ei missään nimessä tule antaa juoda vettä tai uida siinä . Lemmikki voi menehtyä, jos se pääsee juomaan sinilevän myrkyttämää vettä.

Miten sinilevän tunnistaa?

– Sinilevää ei pysty nostamaan tikulla vedestä, vaan se hajoaa pieniksi hiukkasiksi. Jos onnistut nostamaan levän tikunnokkaan, on kyseessä jokin muu kuin sinilevä, Vänni vinkkaa.

Helppo testi paljastaa, onko rannalla sinilevää – älä sorru harhaluuloon: "Silloin vesi on kaikista myrkyllisimmillään"

Mökkiläinen, muista tämä: Ei sinilevävettä mökkisaunaan!

Jos on erehdyksessä uinut vedessä, jossa on sinilevää, kannattaa peseytyä puhtaalla vedellä pulikoimisen jälkeen. Niin ikään sinileväisessä vedessä uinut koira tulee ehdottomasti huuhdella puhtaalla vedellä. Turkkia nuollessa koira altistuu levälle.

Jos vedessä on sinilevää, se on talousvedeksi sopimatonta. Syötäväksi tarkoitettuja kukkia ei pidä kastella vedellä, jossa on sinilevää. Veden keittäminenkään ei poista levämyrkkyjä. Jos sinilevää pääsee ruoansulatuselimistöön, oireina voivat olla vatsatauti, oksentelu ja ripuli.