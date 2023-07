Sinilevähavainnot lisääntyneet viikon takaisesta – näillä alueilla havaintoja on tehty

Pintakukintoja on Syken mukaan havaittu laajalti Gotlanninmeren pohjoisosan avomerialueilla ja Suomen länsirannikon läheisyydessä. Keskiviikkona pintalevänauhoja ilmestyi myös Saaristomeren kansallispuiston alueelle Korppoon eteläpuolelle.

Lisäksi veteen sekoittunutta levää on havaittu Suomenlahden länsiosissa Inkoon kohdilta länteen.

Sisävesien havaintopaikoilla on tällä viikolla ollut runsaasti levää seitsemässä eri kohteessa ympäri Suomea, Lappia lukuun ottamatta. Hieman levää on havaittu 32:lla eri havaintopaikalla ympäri Suomea. Erittäin runsaista sinileväkukinnoista sisävesillä ei tällä viikolla ole ollut havaintoja.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ely-keskus kertoi, että vaikka sinilevähavainnot ovat lisääntyneet, tilanne on pohjalaismaakunnissa tavanomainen vuodenaikaan nähden. Viileämpi ja sateinen sää ovat hillinneet sinileväkukintoja sisävesillä.

Rannikolla on tällä viikolla havaittu erittäin runsaasti sinilevää yhdellä seurantapaikalla, Varsinais-Suomessa Mynälahden sisäosassa. Runsaasti levää on havaittu neljässä eri seurantapaikassa Naantalin ja Rauman rannikolla. Hieman levää on havaittu 20 eri rannikkopaikalla.