Helppo testi paljastaa, onko rannalla sinilevää – älä sorru harhaluuloon: "Silloin vesi on kaikista myrkyllisimmillään"

Voiko vedessä uida, jos siinä on sinilevää, ja mistä ylipäätään tunnistaa sinilevän?

Sinilevistä puolet on myrkyllisiä ja puolet ei. Koska maallikko ei pysty mitenkään tietämään, kumpaa puolta rannassa ajelehtiva sinilevä edustaa, kaikkia sinileviä on varottava.

Mistä tunnistaa sinilevän?

Silmämääräisesti sinilevän läsnäoloa voi epäillä vihreäksi värjäytyneestä vedestä. Arviointiin on myös yksi mökkioloihin soveltuva ja luotettava keino.

– Jos epäilee, että rannassa on sinilevää, niin yksi hyvin varma konsti on ottaa lasiin vettä rannasta ja laittaa se ehdottoman tärinättömään paikkaan pariksi–kolmeksi tunniksi. Mikäli siinä vedessä on sinilevää, niin sinilevä nousee lasissa veden pinnalle ja näkyy vihertävänä kalvona pinnalla, vesirakennusinsinööri ja sinilevähaittojen torjuntaan keskittyvän Saloyn toimitusjohtaja Tapio Salminen kertoi MTV Uutisille vuonna 2018.