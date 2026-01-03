Ann-Britt Felin-Aallosta tuli viime kevään aikana suosittu Instagram-vaikuttaja Kirppismummo.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025.

Loviisalainen Ann-Britt Felin-Aalto, 76, tunnetaan tällä hetkellä Instagramissa Kirppismummona, joka esittelee kirpputoreiltaan tekemiä löytöjä ja niistä luomiaan asukokonaisuuksia sekä tuunauksia, joita hän vaatteilleen tekee.

Ajatus Instagram-tilin perustamisesta alkoi kutkuttaa jo alkuvuodesta. 75-vuotissyntymäpäivillään Felin-Aalto pohti asiaa tarkemmin perheenjäsentensä kanssa, ja se alkoi kiinnostaa yhä enemmän.

– Juotiin siinä sitten lisää samppanjaa ja siinähän me sitten päätettiin, että no joo, tehdään Kirppismummon Instagram, Felin-Aalto nauraa.

Alkuun Felin-Aalto ajatteli, että hän voisi luoda tilin ja sen myötä hiljalleen harjoitella somettamista. Harjoitteleminen kuitenkin jäi, sillä suosiota alkoi tulla todella nopeasti.

Kirppismummo-tili nimittäin on saanut perustamisensa jälkeen jo yli 57 000 seuraajaa Instagramissa. Se on tuntunut todella häkellyttävältä.

– Tämmöiselle rauhalliselle eläkeläiselle kyllähän se oli aikamoinen muutos, koska sitä palautetta rupesi myös tulemaan niin hirveän paljon. Tietysti siihen haluaa reagoida ja vastata, olla saatavilla. Samalla rupesi tulemaan muutakin kyselyä ja ihmiset olivat kiinnostuneita monista asioista.

Felin-Aalto ei ollut ennen Kirppismummoksi tulemista kovinkaan aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä. Hän oli kuitenkin inspiroitunut saksalaisvaikuttaja Alexandra Lappin Instagram-tilistä, jossa esiintyy myös usein hänen äitinsä.

– Se on minusta niin ihanaa, että äiti ja tytär tekevät yhdessä, niin ehdotin sitten omalle tyttärelleni, että hei, eikös me voitaisi myös tehdä joku tämmöinen. Siitä se ajatus sitten ylipäätänsä syntyi.