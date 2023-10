Tässä ovat uudet Temptation Island Suomi -pariskunnat – mukana tuttu kaksikko Love Island -sarjasta

Elmer, 20, ja Kia, 20, Espoo

Elmer ja Kia ovat tunteneet toisenasa päiväkoti-ikäisestä asti. Ystävyys muuttui seurusteluksi, kun he alkoivat viettää enemmän aikaa yhdessä ja heidän välinen juttunsa vain ajautui seurusteluun. He ovat seurustelleet kolme vuotta.

Joni, 30, ja Jonna, 28, Lahti

Ravintolayrittäjäpariskunta on tavannut 4,5 vuotta sitten: Joni oli Lahdessa keikalla, ja Jonna päätyi hänen jutuillensa. Kiireisen työarkensa lisäksi parilla on myös koira ja he tekevät molemmat musiikkia.