Louisianan myrskytuhojen laajuus vielä epäselvä, mutta odotettua pienempi – "Emme kärsineet sitä kammottavaa tuhoa, jota pidimme todennäköisenä"

Laura heikentyi torstaina ensin toisen ja sitten ensimmäisen kategorian hurrikaaniksi ja lopulta trooppiseksi myrskyksi edetessään kohti sisämaata, kertoi uutiskanava CNN. Myrsky on etenemässä kohti Arkansasin osavaltiota. Yhdysvaltalaisten medioiden mukaan Arkansasiin on julistettu hätätila myrskyn vuoksi.

Vaikka myrskyn vahingot jäivät pelättyä pienemmäksi, on Laura-hurrikaani yksi Yhdysvaltain suurimpia ja mahdollisesti suurin koskaan Louisianan osavaltiota koetellut hurrikaani, kertoo hurrikaaneja tutkiva Philip Klotzbach Colorado State Universitysta New York Timesille.

– On selvää, että emme kärsineet sitä täydellisen kammottava tuhoa, jota pidimme todennäköisenä. Mutta olemme silti kärsineet valtavia vahinkoja, Louisianan kuvernööri John Bel Edwards sanoi puolestaan New York Timesille.

Edwardsin mukaan osavaltion ihmisten elämä on kääntynyt ylösalaisin, ja viranomaisilla on edessään paljon työtä vahinkojen korjaamisessa. Kuvernöörin mukaan ainakin 600 000 paikkaa on alueella sähköttä. Myös vedenjakelussa on ongelmia.