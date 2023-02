Lotta Harala joutui henkisesti äärimmäisen koville – toistuvat kysymykset piinasivat urheilijaa: "Oli ahdistavaa vastata"

Lotta Harala on palannut väkevästi juoksuradalle. Kuluvalla hallikaudella 60 metrin aitojen oma ennätys on jo rikottu, kuten myös EM-hallikisoihin vaadittu raja. Harala pinkoi ennätyksensä Tampereella tammikuussa aikaan 8,00.

/All Over Press

/All Over Press

– Mulla on ollut niin vahva palo tätä juttua kohtaan. Olen tiennyt, että minussa on paljon potentiaalia. Hetkeäkään ei ole käynyt mielessä, että olisin heittänyt hanskat tiskiin.

"Yksin en olisi tässä"

– Silloin kun menee hyvin, on enemmän ihmisiä jotka taputtavat selkään. Vaikeina hetkinä niitä on ollut vähemmän. Kyllä ne, jotka ovat uskoneet, ovat olleet ihan kannatteleva voima. Täysin yksin mä en olisi tässä, hän myöntää.

Kuntoutusprosessi on ollut vaikea ja pitkäjänteisyyttä vaadittiin kerta toisensa jälkeen. Tietämättömyys ja epävarmuus kuntoutumisaikataulusta painoivat paikoitellen kovinkin hartioita. Taustalla on kuitenkin ollut koko ajan usko siihen, että paluu tulee tapahtumaan.

"Ollaan oltu luovia"

Vaikka Harala on ollut käytännössä juoksematta peräti kaksi vuotta, on paluu ollut väkevä. Taustalla on urheilijan mukaan erityisesti soveltavan harjoitteluformaatin löytyminen.