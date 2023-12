Helsingin taksiturman matkustajat päässeet sairaalasta – kuljettajaa epäillään rikoksista

Kuljettajaa tai matkustajia ei ole vielä päästy kuulemaan. Aluksi matkustajia ei voitu kuulla heidän sairaalahoitonsa vuoksi. Nyt tilanne on toinen, ja alustavien tietojen mukaan heitä olisi tarkoitus kuulla aikaisintaan lauantaina. Ajankohta liittyy tapausta tutkivien poliisien työaikoihin.

Poliisin käsitys on, että tilanne on onnettomuus, ja siitä epäillään auton kuljettajaa. Tutkinnallisista syistä poliisi kieltäytyy avaamasta julkisuuteen tarkemmin epäilyjään tapahtumista.

– Poliisilla on tietty käsitys tapahtumien kulusta, Åkerman kertoo.

Onnettomuus sattui Lemuntie 9:n kohdalla 25. joulukuuta noin kello 6. Kuvien perusteella auto putosi kohdassa, jossa on parkkipaikkoja ja verkkoaitaa. Poliisi kertoo tapausta tutkittavan ilmoituksen perusteella tieltä suistumisena. Paikalla on useampi rinnakkainen katu, joiden välillä on huomattavia korkeuseroja.