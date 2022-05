Lakko alkoi: Näin lapsiaan tuovien vanhempien jonottaminen sujui ovensa auki pitäneellä päiväkodilla – "Oli pitkä jono"

– Hyvä lakkomieli on kaikilla, puheenjohtaja Anna Laakkonen Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:stä kertoo.

Lakko on sulkenut koulun, mutta päiväkoti pitää ovensa auki lakosta huolimatta. Se on tarkoittanut aamun tunneille ruuhkaa, kun vanhemmat ovat yrittäneet saada lapsiaan hoitoon yhteen ja samaan paikkaan.

Päiväkoti Kalasatama on yksi Helsingin kaupungin avoimista päiväkodeista lakon aikana. Kaupunki kertoo verkkosivuillaan, että kaikkia lapsia ei välttämättä voida ottaa avoimiin päiväkoteihin henkilöstövajeen vuoksi.

Vanhemmat ymmärtävät lakkoa

– Pääasiallisesti vanhemmat ovat meidän lakkomme kannalla ja ymmärtävät sen, miksi me lakkoilemme.

Syy on ennen kaikkea palkkaus. Laakkosen mukaan varhaiskasvatuksen palkat ovat laahanneet jäljessä jo vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Suuri huoli alan tulevaisuudesta

Pula varhaiskasvatuksen osaajista ja hoitajista on suuri ongelma. Kenties merkittävin syy on huono palkkataso, vaikka työoloissakin on petrattavaa.