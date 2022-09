Sairaanhoitopiireissä valmistaudutaan tehohoitajien lakkoon – "Rahaa tarvittaisiin, mutta mistä se tulee?"

Teho-osastojen lakkoja on näillä näkymin toteutumassa syyskuun aikana kolme. Niistä ensimmäinen on Kanta-Hämeen sairaanosastopiirissä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä alkava vuorokauden pituinen lakko.

Toinen, neljä vuorokautta kestävä lakko on odotettavissa ensi viikolla Varsinais-Suomessa. Kolmas lakko on kahden viikon päästä Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa. Myös se kestää neljä vuorokautta.

– Jos lakko toteutuu, joudumme siirtämään teho-osaston potilaat naapurisairaaloihin. Onneksi Tampereen, Helsingin ja Lahden sairaalat ovat kohtuullisen matkan päässä ja sieltä pyydetään tarvittaessa apua, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

– Varaudumme myös sairaalan sisällä poikkeusjärjestelyin niin, että jos potilaan vointi huononee, pystytään torjumaan välitön hengen uhka.

Tilanteeseen sisältyy Rannan mukaan merkittäviä riskejä.

– Tehohoitajat ovat tietysti erittäin tärkeä osa tiimiä. Koska suojelutyöstä ei ole kyetty neuvottelemaan, joudumme toimimaan niillä resursseilla, jotka meillä on. Myös tehohoitopotilaiden kuljettamiseen sisältyy riskejä.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan lakon uhkaan.

– Tilanne meillä Pohjois-Suomessa on aika erilainen kuin Kanta-Hämeessä. Kyseessä on yliopistollinen sairaala ja pitkät välimatkat. Varautuminen on hyvin vaikeaa, toteaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen.

– Teho-osasto ja myös aikuisten tehovalvontapaikat sulkeutuvat. Ne eivät ole korvattavissa oikein mitenkään. Jollakin tapaa pystymme akuutit tilanteet hoitamaan ja jonkin verran leikkaustoimintaa ylläpitämään. Suunnitelmia on tehty, keskusteltu toisten sairaaloiden kanssa. Lähin yliopistollinen sairaala on Kuopiossa. Aika vaikealta näyttää.

Korpelaisen mukaan lakosta aiheutuu välitön uhka ihmisten hengelle ja terveydelle.

"Työilmapiiri on ollut koko tämän työtaistelun ajan kireä"

Lakkojen taustalla on hoitajaliittojen ja työnantajan pitkittynyt työriita. Liitot Tehy ja Super vaativat hoitajille merkittäviä palkankorotuksia.

– Hoitajilla on tietyllä tapaa oikeutetut vaatimukset. He ovat tärkeä osa tiimiä ja kriittinen ammattiryhmä. Suomalaisten sairaanhoitajien palkat esimerkiksi pohjoismaisiin kollegoihin verrattuna ovat matalat, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta sanoo.

– Kyllä rahaa tarvittaisiin. Mistä se raha tulee? Tuleva maksaja eli valtio tuntuu velkaantuvan joka suuntaan. Nyt odottaisi, että neuvottelujärjestelmä tuottaisi tarvittavat kompromissit.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan mukaan ymmärrystä hoitajien työtaistelua kohtaan riittää.

– Vaatimukset ovat varmasti oikeutettuja, mutta keinot ovat nyt hankalat. Yleensä tehohoito on rajattu lakon ulkopuolelle tai siihen on annettu vähintään suojelutyötä, mutta tämä keino ei ole käytettävissä ollenkaan. Tätä on vaikea ymmärtää, Juha Korpelainen sanoo.

– Työilmapiiri on ollut koko tämän työtaistelun ajan kireä. Ja koska henkilökunnasta on ollut pulaa, se on kiristänyt ilmapiiriä jo pitkään. Eikä ikinä tällainen niin sanottu pakkolaki, eli potilasturvallisuuslaki, ole parantamassa tilannetta. Ensisijainen ratkaisuvaihtoehto on työehtosopimuksen syntyminen, toinen vaihtoehto eduskunnan säätämä laki ja kolmas vaihtoehto on käräjäoikeuden kautta.