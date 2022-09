Potilasturvallisuuslaki herättää hoitajissa tunteita: "Korona-aikana olimme miltei Jumalasta seuraavia ja nyt kaikki ollaan valmiina vetämään vessanpöntöstä alas"

Toinen, neljä vuorokautta kestävä lakko, on odotettavissa ensi viikolla Varsinais-Suomessa. Kolmas lakko on kahden viikon päästä Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa. Myös se kestää neljä vuorokautta.

Työtaistelua varten hallitus on tehnyt esityksen potilasturvallisuuslaista, jonka tarkoituksena on varmistaa, että hoitajien uhkaamien lakkojenkin aikana välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito voitaisiin turvata.

"Potilasturvallisuuslaki on aivan suhteeton"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehohoitajana työskentelevä Tico Svart toteaa, että valtiovalta on puuttumassa työmarkkinatilanteeseen, vaikka se ei ole työmarkkinaosapuoli.

– Tämä potilasturvallisuuslaki, joka tänään eduskunnalle esitellään, on minun mittapuullani aivan suhteeton. Se kattaa tämänhetkisen tilanteen lisäksi myös tulevat mahdolliset tukitoimimuodot ja sillä vesitetään täysin hoitajien työtaisteluoikeus, Svart sanoo.

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä .

– Koen hullunkurisena sen, että valtiovalta on puuttumassa hoitajien lakko-oikeuteen ilman, että heillä on ollut tahtotilaa ratkaista tilannetta. Tämä on hyvin yksipuolinen ja raju keino puuttua tähän tilanteeseen.