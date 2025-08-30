Long Play: Tanssinopettaja teetätti vuosien ajan ilmaistöitä ja kontrolloi oppilaidensa koko elämää

Long Play kertoo tapauksesta, jossa helsinkiläinen tanssinopettaja teetätti oppilaillaan vuosien ajan ilmaistöitä ja kontrolloi näiden elämää. Rikosepäilyt eivät johtaneet syytteisiin.

Viime vuosituhannen lopulla eräs helsinkiläinen tanssinopettaja keräsi ympärilleen joukon nuoria naisia, ja pian alkoivat manipulointi ja kontrollointi.

Lopulta opettaja päätti tanssiryhmäläisten pukeutumisesta, syömisestä ja ihmissuhteista. Naiset tekivät vuosien ajan palkatta töitä opettajan hyväksi.

Asiat selviävät pitkiin journalistisiin teksteihin erikoistuneen Long Playn tänään julkaisemasta, Anu Silfverbergin ja Anni Pasasen kirjoittamasta jutusta Ovi oli koko ajan auki.  Juttu on luettavissa Long Playn sivuilla

Jutussa haastatellut entiset tanssiyhteisön jäsenet kertovat, miten ryhmä vei heiltä lopulta lähes koko elämän: ystävät, terveyden, itsetunnon.

Eräs pitkään tanssiyhteisössä mukana ollut nainen kertoo, että tanssinopettaja antoi hänelle tarkan ruokavalion: kauramakaronia, porkkanaraastetta ja kaurakermaa. Nälkä oli ahneutta.

– Tätä ruoan kanssa pelaamista jatkui vuosikausia. Me oltiin piirissä siellä, ja meillä oli kylmät puurot lautasella siinä edessä odottamassa. Sitten kävimme läpi sitä, kenessä on ahneus ja kuka tuo tämän negatiivisen tunnelman tänne.

Nainen teki yli vuosikymmenen ajan ilmaista työtä opettajalle. Alussa hän osallistui ”talkoohengessä”. Hän ei olisi voinut silloin kuvitella, että tekisi palkatta töitä lähes kymmenen vuotta – tai että hän ei pystyisi lähtemään pois siinäkään vaiheessa, kun haluaisi.

Long Playn tietojen mukaan tanssinopettajasta on tehty ainakin kolme rikosilmoitusta mutta ne eivät ole johtaneet syyteharkintaan. Poliisi ei ole löytänyt näyttöä törkeästä ihmiskaupasta eikä ihmiskaupasta, ja muut mahdolliset rikosnimikkeet ovat ehtineet vanhentua.

Asiantuntijoiden mukaan on tavallista, että kulttimaisten yhteisöjen johtajat eivät joudu oikeuden eteen. Tiukan kontrollin alla eläneet ihmiset puhuvat poliisille usein vasta vuosien päästä, ja henkisen väkivallan tunnistaminen ja todistaminen on usein vaikeaa.

