Mustelmia, ruhje huulessa ja synkkiä viestejä internetissä – uutuuskirja: Näin Koskelan teinisurman uhri putosi yhteiskunnan turvaverkkojen läpi

Pitkäaikaista kiusaamista

Uhri ja kaksi syytettyä kävivät Käpylän peruskoulua, joka on suuri koulu. Iltalehden haastattelemien oppilaiden mukaan koulussa ongelmia lakaistiin maton alle, eikä kiusaamiseen puututtu.

Ujoksi kuvailtu uhri ei puhunut kiusaamisesta. Palménin mukaan Käpylän yläkoulun opettajat eivät olleet perillä tilanteen vakavuudesta, vaikkakin he tiesivät aiemmasta kiusaamisesta.

Käpylän peruskoulusta on tehty kanteluita aluehallintovirastoon, ja sen ongelmista kertoi myös Yle Koskelan tapausta käsittelevässä artikkelissa .

Lastenkoti oli järkytys

"Vajosin pohjalle"

Päätät oman elämäsi, koska 3000 edgelordia triggeröityi kun paljastit heidän varastaneen sisältösi? En usko, että se on riittävä syy päättää elämäsi. Luo vain uusi alias ja etsi parempia ihmisiä, joiden seurassa olla. Meillä on vain 1 elämä, ja meidän pitäisi elää sitä, elää hetkessä, elää menneisyyden muistoissa, pysyä vahvoina.

Vajosin pohjalle. He yrittivät antaa minulle köyttä, jotta voisin kiivetä ylös, mutta minä putosin puolivälissä kiipeämistä. Pohja romahti ja vajosi entisestään. Nyt olen täällä jumissa.

Mustelmia ja ruhje huulessa

Viimeisenä syksynä uhri ei enää tavannut hyviä ystäviään juuri lainkaan, vaan hän oli alkanut viettää entistä enemmän aikaa kahden syytetyn kanssa. Nämä kaksi olivat uhrille jo lapsuudesta tuttuja ja he olivat jo aiemmin kiusanneet poikaa.

Missä kohtaa turvaverkko petti?

– Tulee väistämättä mieleen, että eivätkö lastensuojelun ja koulun henkilökunta keskustelleet keskenään? Eikö ollut vastuuaikuista, joka olisi keskittynyt poikaan kunnolla? Tämä tapaus ainakin osoittaa, että on todella tärkeää, että eri tahot keskustelevat toistensa kanssa.

Palménin mukaan tilannetta on vaikeuttanut myös se, että uhri ei itse puhunut kiusaamisesta, eikä häneen ollut muutenkaan helppo saada kontaktia.

– Toki tilanne on ollut vaikea, kun poika ei itse puhunut menoistaan tai kohtelustaan. Aikuisten tulisi kuitenkin löytää tavat, jolla sulkeutuneemmankin nuoren saisi puhumaan.

Poliisi selvittää viranomaisten ja koulun toimintaa

Poliisi aloitti tammikuun lopussa esiselvityksen lastensuojelun ja koulun toiminnasta. Poliisi on kuullut kymmeniä henkilöitä tapaukseen liittyen.

– Tämä on poliisille selkeästi vaikea prosessi. Siitä kertoo jo se, miten pitkään esiselvitys on kestänyt ja sen valmistuminen on lykkääntynyt. Voi olla vaikea osoittaa, että kuka tai ketkä ovat mahdollisesta rikoksesta epäiltyjä vai onko tapahtunut ennemminkin virheitä ja tietokatkoksia, joissa ei ole kyse varsinaisista rikoksista.