Poliisi meni metsään – löysi mopoja, huumeita ja miehen

Poliisi lähti käymään Oulun Kaakkurin metsikössä yleisövihjeen perusteella.
Oulun poliisi nappasi torstaiaamulla nuorehkon miehen Oulun Kaakkurista metsiköstä purkamasta sähkömopoa. Kävi ilmi, että mies oli varastanut mopon.
Poliisi löysi miehen jäljiltä kaksi muutakin samanlaista sähkömopoa, myös ne oli varastettu.
Miehellä oli hallussaan myös luvaton kaasusumutin, huumeita sekä huumausaineiksi luettavia lääkkeitä.
Poliisi otti miehen kiinni epäiltynä varkauteen, huumausainerikokseen sekä lievään ampuma-aserikokseen.
Poliisi ei kerro tarkemmin tiedotteessaan, millä perustein poliisi epäilee miestä lievästä ampuma-aserikoksesta.