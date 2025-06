Lolo Jones virtsasi alleen – sitä seurasivat skandaalimaiset tapahtumat: "Olen järkyttynyt"

Kuuluisa yhdysvaltalaisurheilija, nykyinen rattikelkkailija Lolo Jones on suljettu ulos Yhdysvaltain olympiavalmennuskeskuksesta. Tapaus juontuu helmikuun lopussa tapahtuneesta selkkauksesta, kertoo The Orange County Register.

Lolo Jones, 42, on menestynyt urheilu-urallaan sekä aitajuoksussa että rattikelkkailussa. 60 metrin aitamatkalla hän on saavuttanut kaksi sisäratojen maailmanmestaruutta ja maailmanmestaruuksia on sittemmin tullut rattikelkkailussa niin ikään kaksi. Tunnettu yhdysvaltalainen on kilpaillut molemmissa lajeissa olympialaisissa.

Ensi vuonna Italiassa käytäviin talviolympialaisiin tällä hetkellä tähtäävä Jones on ollut kuitenkin viime kuukaudet porttikiellossa Lake Placidissa sijaitsevaan Yhdysvaltain olympiavalmennuskeskukseen. Porttikielto on ollut asiasta kertovan The Orange County Registerin mukaan voimassa neljä kuukautta ja kestää 3. elokuuta saakka.

Se vaarantaa Jonesin mukaan hänen mahdollisuuksiaan kilpailla Milano-Cortinan talviolympialaisissa.

"Kamala v***n ihminen"

Lolo Jones (oik.) kilpaili Elana Meyers Taylorin kanssa MM-kisoissa maaliskuussa.2025 Getty Images

Porttikieltoon Jones asetettiin 1. maaliskuuta, vuorokausi sen jälkeen, kun hän oli purkanut valmennuskeskuksessa raivoaan.

Jones oli kärsinyt harjoitellessaan selkävamman. Hänellä oli kovia kipuja ja pidätyskyvyttömyyttä, ja hän virtsasi alleen testatessaan uutta kelkkaa. Urheilija tarvitsi kiireellistä hoitoa, kun Lake Placidin maailmanmestaruuskilpailuihin oli vain viikko aikaa, mutta siihen häntä ei päästetty. Jonesille kerrottiin, että hänen varaamansa aika oli peruttu, mutta syytä ei osattu sanoa.

Jones raivosi kohtaamalleen Yhdysvaltain olympiakomitean lääketieteellisen klinikan virkailijalle John Faltukselle kutsuen tätä "kamalaksi v***n ihmiseksi". Jones on vahvistanut kiroilleensa. Faltuksen mukaan Jones oli tehnyt hänelle myös säädyttömän eleen, mutta sen urheilija kiistää.

Jones sai käytöksestään porttikiellon alueelle vuorokausi episodin jälkeen, 1. maaliskuuta. Se on pidetty voimassa siitä huolimatta, että Yhdysvaltain olympiakomitean virkailijat ovat myöntäneet, että lääketieteellinen hoito evättiin virheellisesti.

"Olen järkyttynyt"

Elana Meyers Taylor ja Lolo Jones tositoimissa.

Yhdysvaltain olympiavalmennuskeskuksen huippupuitteista syrjään sysätty Jones on sittemmin harjoitellut Louisianassa ja joutunut maksamaan hoidoistaan ja matkustamisistaan kaikkiaan kymmeniä tuhansia dollareita omasta pussistaan.

Yhdysvaltalainen ei ole tapahtunutta sulattanut. Jones on kritisoinut, ettei kukaan ole kertonut, mitä sääntöä hän on rikkonut ja ettei häntä virallisesti kuultu. Tähti on luonnehtinut, että hänet suljettiin ulos valmennuskeskuksesta "kuin rikollinen ilman asianmukaista prosessia".

– Olen kilpaillut 20 vuotta tämän maan puolesta ja olen järkyttynyt, miten minua on viimeisten viiden kuukauden aikana kohdeltu, Jones kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

– Yhdysvaltain olympiakomitea ja John Faltus käyttivät pääsyä terveydenhuoltoon ja harjoitteluun rangaistuksen välineenä, koska puhuin ääneen ja ilmaisin turhautumiseni.