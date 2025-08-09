Ella Junnila voitti: "Harppauksia eteenpäin"

Korkeushyppääjä Ella Junnila ylitti 188 ja voitti lauantaina Puolan Bialystokissa kisatun kansainvälisen kilpailun. Tulos sivuaa Junnilan kauden parasta. Hän päätti kilpailun yrityksiin korkeudesta 190.

– Olen tyytyväinen siihen, miten hyppy etenee. Kalevan kisoista otettiin harppauksia eteenpäin. 188:n ylitys oli todella hyväntuntuinen hyppy. Juoksussa oli sitä imevää askelta ja kallistusta, mitä on haettu. Nyt tehdään vielä yksi tekniikkatreeni ennen Ruotsi-ottelua, Junnila sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Lotta Kemppinen puolestaan sprinttasi kolmanneksi Belgiassa Oordegemin kansainvälisten kilpailujen 100 metrillä. Kemppisen aika oli 11,29. Juoksun voitti britti Desiree Henry ajalla 11,24.

– Juoksussa on aina parannettavaa, mutta olen tyytyväinen siihen, kuinka pystyn juoksemaan tasaisesti 11,2-alkuisia aikoja ja hyviä sijoituksia kansainvälissä kisoissa näin lyhyen ajan sisään, torstaina Belgradissa 11,25 kellottanut Kemppinen sanoi tiedotteessa.