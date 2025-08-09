Karvas kiekkokohtalo! Suomalaiset ulkona EM-mitaleilta

Mico Lampinen voitti perjantaina moukarinheitossa EM-hopeaa, mutta lauantaisesta miesten kiekonheitosta ei tullut suomalaisten mitalikilpailua alle 20-vuotiaiden EM-yleisurheilussa Tampereella. Lampinen sijoittui neljänneksi ja Manu Kankaanpää viidenneksi.
Lampinen johti kilpailua pitkään avauskierroksella 61,56:een kantaneella heitollaan, mutta neljännellä ja viidennellä kierroksella kolme nuorukaista meni Lampisen ohi.
Mestaruuden voitti Ratinassa kuulan jo voittanut Hollannin Jarno van Daalen tuloksella 63,18. Puolan Jakub Rozniak heitti ennätyksellään 62,90 toiseksi ja Unkarin Zsombor Dobo tuloksella 62,26 kolmanneksi. Kankaanpään viitossija heltisi tuloksella 59,37.