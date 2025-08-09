KuPSin juna ei pysähdy edes hurjaan kierrätykseen – nyt sai sarjajumbo kyytiä

Kuluvalla ja ensi viikolla miljoonatilistä eurokentillä kamppailevaa Kuopion Palloseuraa ei jarruta edes laaja pelaajakierrätys. KuPS haki viikolla Eurooppa-liigan karsinnoissa voiton Latvian Riiasta ja jatkoi samaa tahtia lauantaina kotimaan liigakentällä Kotkassa.

Sarjajumbo KTP tuhlaili kotikentällään tekopaikkoja ja hävisi KuPSille maalein 0–2.

KuPSin kokoonpanossa oli vaihtunut yli puolet Latviassa voiton hakeneista pelaajista. Kotkassa voittomaalin puski Jaakko Oksasen antamasta kulmapotkusta toppari Ibrahim Cisse jo seitsemännellä minuutilla. Osuma oli kolmatta kautta KuPSissa pelaavan norsunluurannikkolaisen liigauran ensimmäinen.

KuPSin kierrätystä helpotti FC Lahdesta täksi kaudeksi siirtyneen Samuel Pasasen, 19, kuntoutuminen polven eturistisidevammasta. Pasanen kävi leikkauksessa tammikuussa, ja aluksi hänen paluuajankohdakseen arvioitiin aikaisintaan syksy.

– Kuntoutus meni hyvin. Lääkäri testaili polvea paljon. Lopullinen päätös oli toki itselläni, mutta luottoni polveen on sataprosenttinen, korosti Pasanen. Hän oli ottelussa puolustavan keskikenttäpelaajan roolissa, mutta yritti siitä huolimatta neljästi maalintekoa.

Liki kuukauden tauolta KuPSin kokoonpanoon palannut Clinton Antwi loukkasi kätensä huolestuttavan oloisesti. KuPS joutui pelaamaan viimeisen kymmenminuuttisen vajaalla tehtyään kaikki vaihtonsa ennen loukkaantumista.



Jaro vahvana

Pietarsaaren Jaro otti toisen voittonsa putkeen, kun Valkeakosken Haka kaatui tiukan taistelun jälkeen 2–1. Ottelun ratkaisi liigan maalipörssin kärkinimi Kerfala Cissoko tuikkaamalla pallon lähietäisyydeltä maaliin.

Pietarsaaressa pelattiin kuuden pisteen ottelu. Se näkyi kentällä, kun maalinteko oli tuskaa ja omaa maalia varjeltiin kynsin ja hampain. Koviakaan otteita ei oman maalin edessä kaihdettu, etenkin kun tuomaristo salli normaalia tiukemmat otteet. Toisaalta erotuomari oli tuomioissaan tasapuolinen.

Mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä enemmän oudot tuomiot sekoittivat molempien joukkueiden peliä. Paikalle saapuneet yli 3 000 katsojaa näkivät ottelun, jossa ei maalipaikoilla mässäilty.

– Olen erittäin tyytyväinen kolmeen pisteeseen. Peli oli tasainen ja olisi voinut päättyä miten tahansa. Pystyimme pitämään palloa pidempiä jaksoja. Haka painoi päälle meidän avausmaalimme jälkeen ja tasoitti ansaitusti. Saimme lopussa vapaapotkun, ja tämä erikoistilanne ratkaisi ottelun meille, tiivisti Jaron valmentaja Niklas Widjeskog.