Suomen Suvi Minkkinen nappasi uransa ensimmäisen henkilökohtaisen voiton ampumahiihdon maailmancupissa, kun hän voitti Östersundin pikakilpailun. Minkkinen kertoi MTV Urheilulle olleensa ylpeä siitä, että pystyi vain keskittymään itse suoritukseen.

Minkkisen voitto tuli lopulta selvällä erolla. Toiseksi tullut Ruotsin Anna Magnusson jäi suomalaisesta yli 16 sekuntia. Minkkinen oli aiemmin juhlinut voittoa pariviestissä Tero Seppälän kanssa.

– Aika hieno fiilis, ehkä vähän sanaton. Omat odotukset ovat olleet oikeasti korkealla, koska fyysisesti on vahvempi fiilis kuin viime vuonna. Se on ehkä vähän aiheuttanut haastetta siihen, että pystyy keskittymään omaan kisaamiseen eikä miettiä tulosta hirveästi. Olen tänään ylpeä siitä, että pystyin vain keskittymään suorittamiseen enkä miettimään mitään muuta, Minkkinen kertoi MTV Urheilulle.

– Aika hullua, että yhdeksäs kausi on minulla menossa maailmancupissa ja vielä pystyy asettamaan itseään uusiin tilanteisiin, että lähtee takaa-ajoon ykköspaikalta keltaliivin kanssa. En tiedä, olisinko uskonut, että sellaista sattuu omalle kohdalleni, Minkkinen jatkoi.

Minkkinen alkoi kiristämään tahtia ensimmäisen ampumapaikan kohdalla. Molemmista ammunnoista tuli nollatulokset. Piikkipaikalle ensimmäisen ammunnan jälkeen noussut Minkkinen ei luovuttanut enää kärkipaikkaansa muille. Hän ei odottanut, että tänään voisi tulla näin suuri nappionnistuminen.