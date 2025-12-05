Suomen Suvi Minkkinen hiihti voittoon ampumahiihdon maailmancupin Östersundin pikakilpailussa. Suomalainen hallitsi kisaa selvästi ja tuli maaliin yli 16 sekunnin erolla ennen seuraavaa.

Minkkinen ampui nollat molemmilta ampumapaikoilta. Voitto oli suomalaiselle uran ensimmäinen henkilökohtaisissa kisoissa. Hän nappasi voiton viime kaudella pariviestissä Tero Seppälän kanssa. Palkintokorokesijoituksia on nyt yhteensä seitsemän.

Kisassa toiseksi tuli Ruotsin Anna Magnusson ja kolmanneksi Ranskan Oceane Michelon.

Muista suomalaisista Inka Hämäläinen, 19, nappasi uransa parhaan sijoituksen, kun hän oli 12:s. Noora Kaisa Keränen oli 72:s ja Venla Lehtonen 74:s.