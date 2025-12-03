Olli Hiidensalo on sijoittunut parhaana suomalaisena Ruotsissa ampumahiihdon maailmancupin miesten normaalimatkalla 24:nneksi.
Ainoana suomalaisena maailmancupin pisteille yltänyt Hiidensalo hävisi 20 kilometrin matkan voittaneelle Norjan Johan-Olav Botnille neljä minuuttia ja 19 sekuntia.
Voittaja Botn ampui ilman sakkoja, kun Hiidensalo sai toiselta makuupaikalta yhden sakkominuutin.
Lue myös: Sonja Leinamo kuuli sensaatiostaan vasta lopussa: "Mitä hittoa täällä tapahtuu?"
Östersundin normaalikisa oli miesten maailmancup-kauden ensimmäinen henkilökohtainen kilpailu.