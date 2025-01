Suvi Minkkinen paljasti voitokkaan reseptin – lauantai-illan tv-hetki palasi mieleen ratkaisuhetkillä: "Olin tosi vaikuttunut"

Tero Seppälä ja Suvi Minkkinen saavuttivat ampumahiihdon maailmancupissa parisekaviestin voiton Saksan Oberhofissa. Kaksikko kuittasi ykkössijastaan yhteensä 13 000 euroa palkintorahaa.

Kisan voitto ratkesi ankkuriosuudella, johon Seppälä lähetti Minkkisen kolmannelta sijalta, reilun kymmenen sekunnin päässä kärjestä. Molemmilla osuuksillaan kisan parasta vauhtia pitänyt Minkkinen nosti Suomen kärkeen puhtaalla makuuammunnalla ja ampui tämän jälkeen kaikki taulut ensimmäisellä yrityksellä alas myös pystypaikalta.

Maalissa eroa toiseksi sijoittuneeseen Ranskaan oli 5,8 sekuntia. Saksa oli kolmas 24,9 sekuntia Suomelle jääneenä. Suomen edellinen ykkössija ampumahiihdon maailmancupissa oli päivälleen viiden vuoden takaa. Tuolloin Kaisa Mäkäräinen oli ykkönen niin ikään Oberhofissa käydyssä yhteislähtökisassa.

– No aika huikea fiilis. On tässä vähän prosessoitavaa vielä, mutta tosi mahtavaa, että pystyttiin tuommoinen kisa vetämään. Varmasti tiedettiin se, että mahdollisuuksia on mihin vain, ja olimme oikeastaan koko kisan siinä palkintokorokekamppailussa mukana. Sitten Tero toi vielä hyvältä sijalta sen viimeisen vaihdon ja yritin psyykata itseni, että tämä on nyt sitten vain henkistä peliä tästä eteenpäin, että saa pidettyä suorituksen kasassa ja tehtyä ehjän kisan vielä loppuun asti. Sitten vielä sai viimeisellä kierroksella pidettyä muut joukkueet takana, niin kyllä se maistuu, Minkkinen tunnelmoi MTV Urheilulle puhelimitse Oberhofista.

– Mahtava päivä. Kova työ palkittiin noin hienolla tavalla, Seppälä komppasi.

Perjantaina pikakisassa ja eilen takaa-ajossa kilpaillut suomalaiskaksikko lähti päivän viestiin Minkkisen mukaan ilman sen suurempia suunnitelmia.

– Täällä on tosi kova rata hiihtää. Käytännössä se koko puolentoista kilometrin lenkki koostui siitä isosta noususta, ja sieltä tullaan kovaa alas stadionille. Totta kai ne kaksi aiempaa kisaa painoivat jo vähän. Raskaat maastot ovat kuitenkin aika kuluttavia kropalle, niin ehkä enemmän puhuttiin vain siitä, että lähdetään taistelemaan.

Seppälä myönsi, että kisan alla oli ilmassa normaalia enemmän jännitystä.

– En ole pariviestiä pariin vuoteen päässyt kisaamaan, kun en ole siinä niin hyvä ollut, ja olenkin koettanut omaa ampumistani kovasti kehittää. Viestissä ei myöskään ole kyseessä vain oma kisa, vaan siinä on myös toisen kisa, joka voi mennä hyvin tai huonosti. Mutta sitten kun pääsee liikkeelle, se aina muistuu, että tämä on tätä samaa hommaa, mitä olen joka päivä harjoitellut ja tehnyt; taulut ovat samankokoiset, ja latu on yhtä rankka kuin ennenkin. Ei se mitään niin ihmeellistä sitten kuitenkaan ollut.

Ampumapaikalla mallia kilpasiskosta

Tänä talvena naisten maailmancupin kärkiurheilijoiden joukkoon noussut Minkkinen on yksi kiertueen parhaista ampujista. Se, että hän ampui kisan viimeisellä pystypaikalla nollat, ei siis varsinaisesti ollut yllätys, mutta se, että hän onnistui täydellisesti näinkin kovassa paikassa – Minkkinen saapui viimeiselle ampumapaikalle tasoissa Ranskan Paula Botet'n ja Saksan Selina Grotianin kanssa – lämmitti mieltä erityisesti.

– Jouduin toiseksi viimisellä kierroksella ja ammuntaa lähestyessä jonkin verran itseäni psyykkaamaan sellaiseen oikeanlaiseen mielentilaan. Sitten jotenkin tuli vain mieleen se, että katsoin eilen naisten takaa-ajon vielä illalla jälkikäteen, ja olin jotenkin tosi vaikuttunut siitä, miten rauhalliselta Lou Jeanmonnot näytti siinä, kun hän viimeistä pystyä ampui kärkipaikalta ja ampui siinä voitosta. Ajattelin sitten mielessäni, että nyt vain teet tämän samalla tavalla kuin Lou teki eilen, Minkkinen kuvaili.

– Onhan se ihan mahtavaa onnistua tuollaisesta noin kovasta paikasta. Kyllä se varmasti lisää itsevarmuutta luo, että tietää tasan tarkkaan, mistä sitä siinä taistelee ja pystyy sitten vielä onnistumaan.

Maalialueella jännittäneelle Seppälälle Minkkisen tekemisestä ratkaisuhetkillä välittyi luottavainen fiilis.

– Kun viimeinen ammunta lähti käyntiin, Suvilla oli tosi hyvä ja tasainen rytmi, ja asento näytti tosi vakaalta. Kyllä hän ainakin niskan päällä muita vastaan oli. Kun Suvi sitten tuli viimeiseen nousuun ja näin, minkälaisen iskun hän laittoi heti mäen alta päälle, sen tiesi, että tänään juhlitaan voittoa.

"Jaettu ilo on paras ilo"

Seppälä, 28, ehti hakea uran ensimmäistä maailmancupin palkintosijaa yli 200 startin ajan. Minkkiselläkin, 30, kisoja on vyöllä jo 175.

– On tämä iso juttu. Olen pitkään ollut aivan hyvä ampumahiihtäjä, mutta oli mukavaa, että nyt pääsi ensimmäisen kerran kiipeämään palkintokorokkeelle ja sai muiston, jota voi katsella. Kyllä se eri tavalla motivoi ja antaa voimia ja uskoa – luulen, että muillekin ampumahiihtäjille Suomessa. He tietävät, että olen niin pitkään näitä kisoja kiertänyt ja jaksanut tehdä töitä, niin kyllä se sitten palkitaan, Seppälä sanoi.

Erityisen hyvältä molemmista tuntui se, että voittoa päästiin juhlimaan yhdessä. Yhteinen historia maajoukkueessa on pitkä, ja molemmat harjoittelevat samalla stadionilla Kontiolahdella.

– Nyt sitten yhdessä jaetaan ensimmäinen voitto, niin on se siisti fiilis. Kun joukkueena menestyy, niin jaettu ilo on paras ilo, Minkkinen sanoi.

MM-kisoissa seuraavan kerran

Parisekaviesti on seuraavan kerran ohjelmassa 20. helmikuuta Lenzerheiden MM-kisoissa. Tuollon hiihtojärjestys on päinvastainen, eli miehet hiihtävät ankkuriosuuden.

Vaikka odotukset nousivat tämänpäiväisen myötä ainakin Suomessa taivaisiin, MM-menestys – mitalista puhumattakaan – on vielä monen mutkan takana.

– Siellä on vain yksi viesti samana päivänä, niin se tarkoittaa, että joukkueiden kokoonpanot vähän muuttuvat tästä perus maailmancup-päivästä, kun on kaksi sekaviestiä. Emme me varmaan ennakkosuosikkeihin kuulu, mutta sellaisiin hyviin kandidaatteihin kuitenkin. Ehkä sellaisella ajatuksella lähdetään MM‑kisoissa, kun kaikilla on ihan ykkösjoukkueet viivalla, Minkkinen ennakoi.

– Jokaiseen kisaan olen lähtenyt niin, että haluan vain tehdä ehjän ampumahihtosuorituksen ja sitten kisan jälkeen katsotaan, mihin se riittää. Ei se varmaan MM-kisoissakaan auta hirveästi ennakkoon miettiä, ketkä ovat suosikkeja ja miten, vaan yrittää vain tehdä sen hyvän kisan. Varmasti tämä luo uskoa, että sillä hyvällä kisalla voidaan olla tosi korkealla.