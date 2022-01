Loistaako autosi mittaristo kuin joulukuusi? Katso tästä, mitä eri vikavalot tarkoittavat ennen kuin on myöhäistä

Auto kommunikoi kuljettajansa kanssa isoksi osaksi erilaisia merkkivaloja hyödyntämällä, vaikkakin nykyisin lisätietoa mahdollisesta ongelmasta on saatavissa helposti ja nopeasti suoraan auton omalta näytöltä.

Autoilijat kuitenkin reagoivat kojelaudassa syttyviin valoihin hyvin eri tavoin. Esimerkiksi viime vuonna Isossa-Britanniassa tehdyn selvityksen mukaan lähes puolet autoilijoista ei tee mitään auton häiriövalon syttyessä. Joka viides jättää kokonaan reagoimatta auton häiriövaloihin ensimmäisten päivien aikana jopa silloin, kun valo on punainen. Kaksi viidestä taas sanoi odottavansa, että valo sammuu itsestään tai epäilevänsä ensin häiriötä merkkivalossa itsessään.

Mitä eri valot tarkoittavat?

Punaiset ja keltaiset / oranssit valot

Ota huomioon, että myös keltaiset ja punaiset valot voivat palaa hetkellisesti tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi auton käynnistyessä. Vaikkapa akkua merkitsevän punaisen valon palaminen voi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että autossa on virrat päällä, mutta moottori ei ole käynnissä, joten akku ei silloin lataudu. Vikavalon merkitystä arvioidessa tuleekin huomioida myös tilanne, jossa valo palaa.

Punaiset ja keltaiset valot ovat yleisesti ottaen niitä, joiden syttymisen taustalla on usein jokin toimenpidettä vaativa asia. Aina nekään eivät kuitenkaan kerro viasta tai häiriöstä, vaan esimerkiksi luistonestojärjestelmän valon välkkyminen tarkoittaa tyypillisesti sitä, että järjestelmä on parhaillaan aktiivisena ja tekee töitä auton pitämiseksi kuljettajan hanskassa. Mutta mikäli valo palaa tai vilkkuu silloin, kun järjestelmällä ei ole tarvetta olla aktiivisena, voi syynä olla vika.

Punaisen merkkivalon syttyessä yllättäen on auto joka tapauksessa syytä pysäyttää ja katsoa valon tarkoitus auton käyttöohjeesta. Punaisen merkkivalon huomiotta jättäminen ja ajon jatkaminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa esimerkiksi koko moottorin täydelliseen tuhoutumiseen.

Keltaisenkin valon syttyessä jotain on monesti syytä tarkistaa tai ottaa vähintään huomioon. Keltainen valo voi tarkoittaa esimerkiksi, että jokin järjestelmä on joko käytössä tai pois käytöstä. Tilanteesta riippuen on tärkeää tietää, kuuluuko kyseisen järjestelmän olla päällä vai pois. Tämänkin tulkitsemisessa auttaa auton oma käyttöohje.