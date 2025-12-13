Lauhtunut sää ja sade tekevät teistä paikoin liukkaita huomenna.

Lumiset kelit jatkuvat huomenna, mutta samaan aikaan sää lauhtuu koko maassa.

Lunta tupruttelee huomenna erityisesti maan keski- ja pohjoisosissa.

Sateet voivat tulla etelässä vetenä, kun lämpötila nousee paikoin plussan puolelle.

Kuluvan talven pakkasennätys mitattiin lauantaiaamuna Lapin Muoniossa. Ilmatieteen laitoksen mukaan Oustajärven havaintoasemalla mitattiin ajankohdalle harvinaisen kylmä lukema 34,5 astetta pakkasta.

Ilmatieteen laitos ennustaa sunnuntaille huonoa ajokeliä maan keskivaiheille, Pohjanmaan maakuntiin painottuen, sekä Pohjois- ja Länsi-Lappiin.

Ensi viikko alkaa lämpimämpänä, ja etelässä yötkin voivat jäädä plussan puolelle. Lumisateita voi odottaa maanantaina vielä maan itäosissa ja Lapissa.