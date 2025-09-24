Liverpoolin tähtivahvistus Hugo Ekitike hölmöili itselleen punaisen kortin Southamptonia vastaan pelatussa Englannin liigacupin ottelussa.

Ekitike teki 2–1-voittomaalin noin viisi minuuttia ennen loppua. Liverpoolin italialaislaituri Federico Chiesa teki maaliin niin hienon esityön, että Ekitike sai putata pallon tyhjiin.

Ranskalaishyökkääjä tuuletti osumaansa villisti ottamalla pelipaitansa pois ja näyttämällä paidan nimeä ja numeroa yleisölle. Tuota temppua ei olisi kannattanut tehdä, sillä Ekitikellä oli saanut ottelussa jo keltaisen kortin.

Ottelun päätuomari Thomas Bramall ei katsonut tilannetta läpi sormien, vaan passitti Ekitiken toisen keltaisen kortin kautta suihkuun.

Lue myös: Arsenalille karmeita uutisia

Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot oli ottelun jälkeen syystäkin pettynyt 23-vuotiaan hyökkääjänsä hölmöilyyn.

– Se ei ollut tyhmä vain sen takia, koska se oli toinen keltainen. Se on tyhmä, vaikka sinulla ei olisi vielä keltaista korttia. Ehkä olen hieman vanhanaikainen, mutta minäkin olen tehnyt urallani pari maalia – en ehkä yhtä korkealla tasolla. Mutta jos olisin ohittanut kolme pelaajaa ja laukonut yläkulmaan, voisin ehkä sanoa, että tämä kaikki on minun ansiotani. Mutta jos olisin tehnyt tuollaisen maalin kuin hän teki tänään, olisin kävellyt Federico Chiesan luo ja sanonut "tämä oli sinun ansiotasi Federico. Hieno syöttö, eikä minun tarvinnut tehdä juuri mitään", Slot summasi lehdistötilaisuudessa.

– Se oli tyhmää. Nyt hän on pelikiellossa lauantaina, ja se on kaukana ideaalista.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ekitike siirtyi täksi kaudeksi Liverpooliin Frankfurtista 95 miljoonalla eurolla. Ekitike taistelee samasta pelipaikasta toisen supervahvistuksen Alexander Isakin kanssa. Toistaiseksi Ekitike on ollut vielä avauksen pelaaja, mutta nyt rauhallisesti sisäänajettu Isak saa mahdollisuuden näyttää kyntensä.

Liverpool kohtaa lauantaina Valioliigassa Crystal Palacen vieraskentällä. Ekitikeä ei ottelussa pelikiellon vuoksi nähdä.