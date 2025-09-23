Jalkapallojätti Arsenalin kesän suurhankintoihin kuulunut Noni Madueke on pelikentiltä sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa polvivamman vuoksi, muun muassa BBC ja Guardian uutisoivat tiistaina.

Englannin miesten jalkapallomaajoukkueen laitahyökkääjä Madueke siirtyi heinäkuussa Chelseasta Arsenaliin mediatietojen mukaan 48,5 miljoonalla punnalla eli noin 56 miljoonalla eurolla. Summa saattaa nousta erilaisten lisien myötä noin 60 miljoonaan euroon.

Arsenal kärsi jo viime kaudella hyökkäyspään pelaajien loukkaantumisista, ja tilanne on jatkunut tänä syksynä.

Saksalaiskärki Kai Havertz toipuu polvivammastaan, ja brasilialaishyökkääjä Gabriel Jesus on ollut pitkään sivussa niin ikään polvivamman takia. Joukkueen kapteeni Martin Ödegaard on ollut viime aikoina sivussa olkapäävaivan takia.

Arsenal on Englannin Valioliigan sarjataulukossa Liverpoolin perässä toisena.

