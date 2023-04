Erling Haaland hurjasteli taas pitelemättömänä – lukemat ovat päätä huimaavia

Haaland on tehnyt tämän kauden Valioliigassa jo 32 maalia. Lukema sivuaa Valioliigan ennätystä kausilla, jolloin on pelattu 38 ottelukierrosta. Liverpoolin Mohamed Salah viimeisteli 32 osumaa kaudella 2017–2018.

Valioliigan maaliennätys on 34 osumaa ja Andrew Colen sekä Alan Shearerin nimissä, mutta tuolloin kukin joukkue pelasi 42 ottelua. Cityllä on liigakautta jäljellä kahdeksan peliä, joten Haalandilla on hyvät mahdollisuudet ohittaa Cole ja Shearer.