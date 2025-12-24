Bournemouthin ghanalainen tähtihyökkääjä Antoine Semenyo, 25, on valmis tekemään lopullisen päätöksen tulevaisuudestaan. BBC uutisoi, että neuvottelut Manchester Cityn kanssa ovat edenneet pitkälle.
Neljä muuta Valioliiga-seuraa – Manchester United, Liverpool, Tottenham ja Chelsea – ovat myös osoittaneet olevansa kiinnostuneita Semenyosta, jonka sopimuksessa on 65 miljoonan punnan (noin 74 miljoonaa euroa) suuruinen ulososto-optio.
Unitedin kiinnostus on laantunut, koska se odottaa Semenyon liittyvän Pep Guardiolan joukkueeseen. Chelsea on puolestaan päättänyt olla jatkamatta neuvotteluja, kun taas Tottenhamin uskotaan olevan ulkona kilpailusta.
Nähtäväksi jää, yrittääkö Liverpool vielä viime hetkien kaappausta Alexander Isakin kärsimän jalkamurtuman vuoksi. Tällä hetkellä pidetään kuitenkin todennäköisenä, että Semenyo siirtyy tammikuun siirtoikkunassa Manchester Cityyn.
Semenyo on tehnyt tällä kaudella kahdeksan maalia ja antanut kolme maalisyöttöä 16 Valioliiga-otteluun Bournemouthin paidassa. Viime kaudella hän maalasi 11 kertaa 37 otteluun.