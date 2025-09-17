Liverpool voitti Atletico Madridin dramaattisten vaiheiden jälkeen maalein 3–2.

Liverpool aloitti ottelun todella terävästi iskemällä viidessä minuutissa kaksi maalia Atleticon verkkoon ja isännät näyttivät marssivan helppoon voittoon.

1:09 Liverpoolilta onnekas vapaapotkumaali – Andy Robertson oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Atletico onnistui kuitenkin hilaamaan itsensä kuin varkain takaisin mukaan otteluun. Marcos Llorente toi avausjakson lopulla vierailijat maalin päähän.

Llorenten johdolla Atletico toipui shokkialusta tyylillä. 30-vuotias espanjalainen täräytti upealla laukauksellaan tilanteeksi 2–2 noin kymmenen minuuttia ennen loppuvihellystä.

Tasapeliin asti Atleticon kiri ei kuitenkaan lopulta riittänyt. Virgin van Dijk puski Liverpoolin 3–2-voittomaalin lisäajalla.

Maalin jälkeen Atleticon päävalmentaja Diego Simeone tulistui kentän laidalla ja riehui itsensä punaisella kortilla suihkuun. Simeone näytti polttavan päreensä Liverpoolin kannattajaa kohtaan ja turvamiehet joutuivat tulemaan väliin ennen välikohtauksen eskaloitumista.

Hallitseva Mestarien liiga -voittaja PSG aloitti eurokautensa räväkästi. Kapteeni Marquinhos iski pallon Atalantan maaliin jo 3. peliminuutilla.

PSG ei jättänyt mitään arvailujen varaa, vaan marssi komeaan 4–0-voittoon.

1:11 Hallitseva mestari PSG sai unelma-alun – kapteeni Marquinhos onnistui heti kättelyssä.

Viime kauden toinen finalisti Interkin avasi kautensa niin ikään vahvalla voitolla Inter löi Ajaxin Marcus Thuramin kahdella maalilla 2–0.

Münchenissä nähtiin kahden huippujoukkueen kohtaaminen, kun Bayern löi Chelsean 3–1.

Illan ykköstähti oli kaksi maalia tehnyt Harry Kane. Chelsean ainokaisesta vastasi Cole Palmer, jolle maali oli ensimmäinen Mestarien liigassa.

2:21 Chelsea iskee vauhdilla vastaan – Cole Palmerilta kylmänviileä viimeistely.

1:33 Chelsea-puolustus hölmöilee – Harry Kane vie Bayernin 3–1-johtoon.

Mestarien liiga -tulokset keskiviikkona:

Sparta Praha – Bodo/Glimt 2–2

Olympiakos – Pafos FC 0–0

Liverpool – Atletico Madrid 3–2

PSG – Atalanta 4–0

Bayern München – Chelsea 3–1

Ajax – Inter 0–2