Liverpool säikähti pahanpäiväisesti – 16-vuotias ihmepoika pelasti lisäajalla

16-vuotias Rio Ngumoha vaihdettiin kentälle lisäajan kuudennella minuutilla ja ratkaisi ottelun neljä minuuttia myöhemmin./All Over Press
Julkaistu 26.08.2025 06:45

MTV URHEILU – STT

Englannin Valioliigassa Newcastle pääsi yllättämään hallitsevan mestarin Liverpoolin, kun kotijoukkue iski 2–2-tasoitusmaalin vain pari minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä.

Myöhään maanantaina pelatun ottelun voitti kuitenkin lopulta Liverpool. Vasta 16-vuotias Rio Ngumoha iski 3–2-voittomaalin, kun lisäaikaa oli kulunut kymmenen minuuttia. Liverpoolin aiemmat maalit laukoivat Ryan Gravenberch ja Hugo Ekitike.

Kymmenhenkisenä pelannut Newcastle kavensi Bruno Guimaraesin osumalla 57. minuutilla, ja 2–2-tasoituksen takana oli William Osula. Anthony Gordon sai ensimmäisen puoliajan päätteeksi punaisen kortin Liverpoolin kapteenin Virgil van Dijkin taklauksesta.

Liverpoolin Ngumoha pääsi maalintekoon heti Valioliiga-debyytissään.

– Tämä oli hänelle unelma-aloitus, kapteeni van Dijk kommentoi Sky Sportsille BBC:n mukaan.

– Olen todella iloinen Rion puolesta. Sanoin jo hänelle, että tästä se kaikki alkaa. Hänen täytyy jaksaa tehdä lujasti töitä ja pysyä nöyränä, mutta samalla hänen on voitava nauttia tästä, sillä tällaiset illat eivät ole hänen asemassaan itsestäänselvyyksiä, van Dijk jatkoi.

