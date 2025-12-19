Yhdysvalloissa Brownin yliopistolla tehdystä joukkoampumisesta epäilty mies on löydetty kuolleena, kertoo paikallinen poliisi.
Poliisin mukaan epäilty oli surmannut itsensä torstaina paikallista aikaa. Hänet löydettiin pienvarastosta New Hampshiren osavaltiosta. Samaisesta varastosta löytyi lisäksi kaksi tuliasetta.
Viranomaislähteet olivat aiemmin kertoneet CNN:lle ja CBS Newsille, että epäillystä oli annettu pidätysmääräys ja häntä etsittiin useista osavaltioista.
Ainakin kaksi ihmistä kuoli lauantaina ampumisessa Brownin yliopiston alueella Rhode Islandin osavaltiossa. Lisäksi kymmenkunta ihmistä haavoittui. Haavoittuneista yksi on yhä kriittisessä tilassa.
Kaikki ampumisen uhrit olivat yliopiston opiskelijoita.
Ampumisesta epäilty oli 48-vuotias Portugalin kansalainen, joka opiskeli Brownissa.
Lue lisää: Joukkoampuminen eliittiyliopistolla Yhdysvalloissa – ainakin kaksi opiskelijaa kuollut ja useita haavoittunut
Epäillään myös ampumisesta Bostonissa
Viranomaiset epäilevät häntä myös Bostonissa tehdystä erillisestä ampumisesta, jossa Massachusetts Institute of Technologyn fyysikko surmattiin kotonaan.
Viranomaiset uskovat epäillyn ampujan toimineen yksin. Ampumisten mahdollisesta motiivista ei ole kerrottu.
Brownin joukkoampumiseen liittyen otettiin jo aiemmin kiinni mies, joka kuitenkin vapautettiin maanantaina. Viranomaisten mukaan ei ollut enää perusteltua pitää miestä kiinni otettuna.
Yhdysvalloissa on ollut kuluvan vuoden aikana lähes 400 joukkoampumista, kertoo aseväkivaltaa tilastoiva Gun Violence Archive -sivusto. Se luokittelee joukkoampumisiksi sellaiset veriteot, joissa kuolee tai haavoittuu ampuja pois lukien ainakin neljä ihmistä.
Brownin yliopisto lukeutuu Yhdysvaltain koillisosan vanhoihin Ivy League -eliittiyliopistoihin. Siellä opiskelee noin 11 000 ihmistä.