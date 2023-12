Lionel Messin myötä nosteen saaneen MLS:n mestaruus ratkesi

Argentiinalaistähti kasvattanut liigan suosiota

MLS on saanut tällä kaudella nostetta argentiinalaisen supertähden Lionel Messin myötä. Messi, 36, debytoi Inter Miamin riveissä heinäkuussa sen jälkeen kun hän oli lähtenyt ranskalaisseura Paris Saint-Germainista (PSG).

Messin liittyminen MLS:n riveihin on koettu niin merkittävänä, että yhdysvaltalainen aikakauslehti Time nimesi argentiinalaisen aiemmin tällä viikolla vuoden urheilijakseen.

Timen mukaan Messillä on ollut jo mullistava vaikutus Yhdysvalloissa. Maa on ollut hidas omaksumaan jalkapallon osaksi urheilumaisemaa, mutta lehden mukaan Messi on onnistunut tänä vuonna tekemään Yhdysvalloista jalkapallomaan.