Lionel Messi, 37, liekehtii vieläkin – sinetöi maaleillaan Inter Miamin hurjan kirin

Lionel Messin illan toinen maali sinetöi Inter Miamille 3–1-voiton Los Angeles FC:stä keskiviikkona Fort Lauderdalessa. Tuloksen myötä Inter Miami eteni välieriin Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian maiden seurajoukkueturnauksessa. Messi viimeisteli 35. minuutilla ensimmäisensä upealla laukauksella yläkulmaan.

Inter Miami oli hävinnyt ensimmäisen osaottelun 0–1 ja jäi toisessa Los Angelesin avausmaalin myötä yhteismaaleissa 0–2-tappiolle. Messin ja Noah Allenin osumilla yhteismaalit tasoittuivat ennen kuin ensin mainitun rangaistuspotku sinetöi otteluparin vartti ennen loppuvihellystä.

Helmikuun lopussa käynnistynyt uusi MLS-kausi on niin ikään alkanut 37-vuotiaan Messin ja Inter Miamin osalta menestyksekkäästi. Argentiinalainen on tehtaillut neljässä ottelussa kolme maalia ja syöttänyt kaksi samalla kun itäisessä konferenssissa toisena oleva Inter Miami on voittanut kuudesta ottelustaan neljä ja pelannut kaksi tasan.

Vaikka Messin sopimus umpeutuu joulukuussa, juuri nyt ei olisi suurikaan yllätys, jos tämä nähtäisiin vielä ensi kaudellakin seurassa ja ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa pelattavissa MM-kisoissa maailmanmestaruutta puolustamassa.

– Messi on tämän joukkueen sielu. Toisinaan on epämukavaa puhua hänestä, koska olen tuntenut hänet nyt 20 vuotta, ja minun on autettava häntä tässä vaiheessa uraansa, Inter Miamin päävalmentaja ja Messin entinen seura- ja maajoukkuetoveri Javier Mascherano sanoi ESPN:n mukaan.

Viime kaudella itäisen konferenssin runkosarjassa voittanut Inter Miami pääsi aloittamaan MLS:n pudotuspelit suoraan toiselta kierrokselta, mutta putosi kuitenkin välittömästi Atlantalle otteluvoitoin 1–2.