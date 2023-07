Lionel Messi saapui viimein Miamiin – teki heti yhden asian selväksi: "Ei tule muuttumaan"

Pariisilaisesta PSG:stä Yhdysvaltoihin siirtyvä Messi, 36, on eittämättä MLS-jalkapallon merkittävin pelaaja sitten vuoden 1975, jolloin brasilialainen Pele siirtyi New York Cosmokseen. Peleä, argentiinalaista Diego Maradonaa ja Messiä pidetään yleisesti lajin kaikkien aikojen suurimpina niminä. Kolmikosta enää Messi on elossa ja jatkaa uraansa.

Messin odotetaan pelaavan ensimmäisen ottelunsa Inter Miamin riveissä 21. heinäkuuta, kun joukkue kohtaa meksikolaisen Cruz Azulin. Messin joukkuekaverina Miamissa on muun muassa Suomen maajoukkuepelaaja Robert Taylor.



Messin taituruudelle on käyttöä, sillä Inter Miami on MLS:n itälohkon jumbona voitettuaan vain viisi ottelua 21:stä. Liigan 29 joukkueen vertailussa Inter on 28:s.