Lionel Messi teki taas MLS-historiaa – päävalmentaja mykistyi

Jalkapallon argentiinalaistähti Lionel Messin maalitulvalle ei näy loppua Pohjois-Amerikan MLS-sarjassa. Messi osui kahdesti sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun hänen edustama Inter Miami kukisti Nashvillen lukemin 2–1.

Messi on tehnyt kaksi maalia peräti viidessä peräkkäisessä MLS-ottelussa. Messi teki sarjaennätyksen jo aiemmin viikolla, kun hän osui kahdesti New England Revolutionia vastaan ja venytti peräkkäisten kahden maalin otteluiden jaksonsa neljään. Seuraavassa ottelussa Messi teki jälleen MLS-historiaa, kun hän viimeisteli 17. minuutilla ottelun avausmaalin ja 62. minuutilla loppulukemat.

Maalivire lähes mykisti Miamin valmentaja Javier Mascheranon.

– Eipä ole paljon sanottavaa. On uskomatonta, mitä hän tekee jatkuvasti, rikkoo ennätyksiä nyt joka kolmas päivä, ei edes joka viikonloppu, argentiinalaisvalmentaja sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Hän on joukkueemme lipunkantaja, joka näyttää, miten pelata. Hän on johtaja. On siunaus olla mukana tässä vaiheessa hänen uraansa.

Kuormitus hirvittää

Messin maalitulva MLS-otteluissa alkoi touko-kesäkuun taitteessa ja jatkui heinäkuussa sen jälkeen, kun Miamin pelit päättyivät seurajoukkueiden MM-kilpailuissa. Messi teki seurajoukkueiden MM-kilpailuissa vain yhden maalin neljässä ottelussa. Messin entinen seura Paris Saint-Germain pudotti Miamin neljännesvälierissä.

Kesäkuun lopussa 38 vuotta täyttänyt Messi urakoi hurjia peliminuuttimääriä, joten valmentaja Mascheranon täytyy olla tarkkana tähtipelaajansa kuormituksen suhteen. Myös ensi viikolla Miami pelaa kaksi ottelua.

– Jossain vaiheessa meidän täytyy antaa hänelle vähän huilia. Aiomme puhua siitä. Hän jaksaa hyvin, ja sitten kun on mielestämme aika antaa hänelle lepoa, teemme sen, Mascherano kertoi.

Miami on ollut mainiossa vireessä MLS:ssä ja on voittanut viisi ottelua peräkkäin. Voittojakson aikana joukkue on kivunnut itälohkossa viidenneksi ja hyviin asemiin pudotuspelipaikkaa ajatellen.

Hyville sijoille yltäminen ei jää kiinni tulikuumasta Messistä. MLS kehotti verkkosivuillaan kääntämään kelloja taaksepäin reilun vuosikymmenen ja haki vertailukohtaa vuodelta 2012, jolloin Messi teki Barcelonalle kaksi maalia peräti kuudessa La Ligan ottelussa peräkkäin.