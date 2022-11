MM-kisoissa ihmetystä herättäneelle ilmiölle löytyi syy – tuomarilegenda selittää: "Me kerroimme etukäteen, ettei kannata yllättyä"

Tiistaina 22.11. Tanska-Tunisia klo 15 ja Meksiko-Puola klo 18 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Pitkä MM-lähetys käyntiin klo 14.30.

– Me kerroimme etukäteen, ettei kannatta yllättyä, jos näkee neljännen erotuomarin nostavan ylös digitaalisen taulun, johon on merkitty suuri numero. Kuusi, seitsemän tai kahdeksankin minuuttia. Jos halutaan lisää tehokasta peliaikaa, meidän on oltava valmiita tämän kaltaisiin lisäaikoihin, Collina sanoi.