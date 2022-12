Lionel Messi joutui kiusallisen tempun kohteeksi – Fifa rikkoi tässä omia sääntöjään

Fifan sääntökirjassa on tarkkaan määritelty, mihin asusteisiin joukkueet ja niiden jäsenet saavat pukeutua juhliessaan. New York Timesin toimittaja Tariq Panja kiinnitti huomiota Messin asustukseen ja huomasi sen sotivan Fifan omia sääntöjä vastaan. Kansainvälisen jalkapalloliiton sääntöjen mukaan pelaajat saavat käyttää vain t-paitoja, ottelupaitoja tai esimerkiksi erityisiä kultaisia paitoja, joiden kaikkien on oltava saman valmistajan valmistamia.