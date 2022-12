Asiantuntija lyttää Qatarin kisajärjestäjien erikoisen toiminnan, Lionel Messin ikimuistoinen hetki pilattiin – "Se on säälittävää"

Myös C Moren asiantuntija Antti Niemi antaa täyslaidallisen kritiikkiä Qatarin kisajärjestäjien toiminnalle.

– Ei se ole järjestäjien juhla. Miettikää sitä joukkuekuvaa. Hänellä (Messi) on viitta päällä. Ei siellä promota kisajärjestäjiä. Se on Argentiinan fanien ja pelaajien juhla, Niemi jyrisee.

MM-historian saatossa on otettu ikimuistoisia ja jopa legendaarisia valokuvia, joissa jalkapallohistorian suurimmat tähdet pitelevät himoittua MM-pokaalia käsissään oman maan pelipaita yllään.

– Miettikää kuvia, joita on olemassa Pelestä ja Diego Maradonasta. Sitten on Messi. Kaikkien aikojen jalkapalloilija nostaa pokaalin ja hänellä on joku paikallinen kaapu päällä.