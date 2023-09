"Työpaikat ovat arvokkaampia" – kristillisdemokraatit ja vihreät nokikkain turkistarhauksesta

– Muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on kommentoinut tiedonannon merkitystä perussuomalaiseen politiikkaan, ja kuinka tämä ei missään tapauksessa vaikuta heidän politiikan tekoonsa. Siitä on ikään kuin tehty sen tyyppinen, että mitään tarvetta oman toiminnan reflektointiin ei ole, ja sitä kautta tiedonantoa vähätellään.

Talouden sopeuttaminen "epäjohdonmukaista"

– On perusteltua kritisoida hallitusta siitä, että on ikään kuin marssittu vaaleihin sanoen, että nyt loppuu velanotto, ja sitten vallankahvaan päästessä se ei lopukaan. Se osoittaa sen, että aika löyhillä puheilla sitä valtaa lopulta haettiin.

Harjanteen mukaan on reilua kuitenkin myöntää, että Suomen velkaantumiskehityksen pysäyttäminen on hankalaa, eikä se tapahdu hetkessä.

– Talouden sopeuttaminen on tärkeä tavoite myös meillä, mutta viime kädessä kyse on siitä, että etsitään keinot, jotka ovat reilummat ja kestävämmät pidemmällä aikavälillä.

Turkistarhaus puhututtaa

– Siinä on todella tärkeää se, että alalla on työllistävä vaikutus, ja se on työtä. Ymmärrän tavallaan nämä eettiset haasteet, ja mielestäni nyt lähdetään keskustelemaan siitä, onko se mahdollista järkevästi, pitkällä aikavälillä hiljalleen ajaa alas vai ei. Mutta pelkään kyllä työpaikkojen puolesta myös, tämä on tosi kinkkinen asia.