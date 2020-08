Linnanmäki vakuuttaa tehostavansa turvatoimia – huvipuistossa viikonloppuna käynyt Sari järkyttyi: "Kyllä siellä koronaa sai pelätä, ei ollut kuulutuksia eikä henkilökunnan ohjeistusta"

Helsingin kaupunki uutisoi tänään, että Helsingissä on ollut useita joukkoaltistumisia koronavirukselle. Yksi paikoista on Linnanmäki, jossa sunnuntaina 26. heinäkuuta vieraillut seurue on altistanut muita Linnanmäen vieraita koronavirukselle.