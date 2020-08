Helsingissä joukkoaltistumisia koronalle, nämä ovat vaaranpaikat, joukossa Linnanmäki – johtajalääkäri huolissaan: "Tartuntojen leviämiselle alkaa olla liikaa mahdollisuuksia"

Yksittäisiä tapauksia on Helsingin kaupungin mukaan ilmennyt heinäkuun aikana lähes päivittäin ja heinäkuun loppupuolella tartunnoissa on ollut pientä kasvua. Päivätasolla kyse on kuitenkin ollut toistaiseksi vain muutamista tartunnoista.

Tartunnanjäljityksessä on käynyt ilmi, että tiettyjä turvatoimia on nyt syytä tehostaa. Pelkästään viimeisen viikon aikana on ilmennyt useita tapauksia, joissa altistuneita on yhtä tartunnan saanutta kohti kymmeniä. Syinä tälle ovat esimerkiksi pettäneet järjestelyt turvavälien toteutumisessa, lukuisat sosiaaliset kontaktit ja matkailu.