Linnan juhlat järjestetään tänä vuonna Presidentinlinnassa

Vastaanoton vierasmäärä on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Kutsuttuna on noin 1 300 ihmistä eri puolilta Suomea. Presidenttipari on kutsunut itsenäisyyspäivän kunniavieraita, veteraaneja ja lottia omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla. Vieraina on myös muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia, kokonaisturvallisuudesta huolehtivia ihmisiä sekä vapaaehtoistyötä tekeviä.