Lindtman MTV:lle: SDP:llä on ehto käännytyslain tukemiselle – hallitus tarvitsee lakiin opposition tukea

– Tässä on rajalain osalta epäselvää, mikä on koko hallituksen kanta. On välttämätöntä, että hallituspuolueet ovat yksituumaisesti tämän kokoluokan asian takana. Se on edellytyksenä sille, että voi sen jälkeen hakea oppositiolta tukea, Lindtman sanoo MTV Uutisille.