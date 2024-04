Orpo kutsui puheenjohtajat koolle poikkeuslain vuoksi

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut eduskuntapuolueiden puheenjohtajat koolle keskiviikkona niin sanotun käännytyslain vuoksi.

Orpon esikunnasta kerrotaan STT:lle, että tapaaminen on osa säännöllisiä tilannepäivityksiä, joita Orpo on pitänyt itärajan tilanteesta ja toimenpiteistä eduskuntapuolueille. Keskiviikon tapaamisessa on tarkoitus käydä läpi, miten lainsäädännön suhteen edetään lausuntokierrospalautteen pohjalta.