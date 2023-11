Tutkija: Putinin propaganda ymmärretään väärin

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti maanantaina, että Kreml on valmis keskustelemaan rinnakkaiselosta länsimaiden kanssa ja Ukrainan sodan jälkeisestä maailmanjärjestyksestä, mutta vasta kun länsimaat eivät enää yritä tuhota Venäjää.

Venäjän sotapropagandan yksi perusnäkökulma on, että Venäjä käy Ukrainassa sotaa länttä vastaan. Argumentin tukena käytetään sitä tosiasiaa, että länsi on lähettänyt merkittävän määrän aseapua Ukrainalle.

Sotahistorioitsija Lasse Laaksosen mukaan Venäjän puheita arvioidessa on syytä tarkastella sanojen ja tekojen välistä eroa.

– Venäjän hybridisodankäynti on nähty vähän liian loogiseksi ja johdonmukaiseksi. Venäjä heittää koepalloja ja katsoo, miten länsi ja globaali etelä reagoivat. Niiden perusteella tehdään sitten uudet suunnitelmat, hän jatkaa.

Lännen suljettua ovensa Venäjältä Ukrainan sodan myötä on Kreml heittänyt verkkoja vesille esimerkiksi Kiinan ja Iranin suuntaan. Propagandaa kohdennetaan myös Intiaan ja muihin Brics-maihin.

Koepallot ovat sodan väline

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.) on samaa mieltä.

– Venäjä on siirtymässä sotatalouteen, mobilisoimassa uusia joukkoja, tekee raakuuksia Ukrainassa, etsii kumppaneita maailmalta. Tässä on iso ero rauhan viesteihin. Toki kaikki dialogi, joka voisi johtaa rauhanprosessiin on kannatettavaa, hän toteaa.