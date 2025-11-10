Maanpaossa elävä venäläinen oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovski ei usko näkevänsä demokraattista Venäjää elinaikanaan.
Kremlin tunnettu kriitikko, maanpaossa elävä ex-oligarkki Mihail Hodorkovski on jo pitkään varoittanut länsimaita uudesta kylmästä sodasta Venäjän kanssa.
– Meidän pitäisi varautua vähintään kymmenen vuotta kestävään kylmään sotaan, Hodorkovski ennusti tällä viikolla yksityistilaisuudessa Brysselissä.
Politico-lehdelle antamassaan haastattelussa Hodorkovski korostaa, että ainoa hetki, jolloin Vladimir Putinin valta-asema olisi voitu realistisesti murtaa, ajoittui vuosiin 2022-2024 eli Venäjän laajamittaisen Ukraina-hyökkäykseen kahteen ensimmäiseen vuoteen.
Jos Venäjä olisi silloin kärsinyt ratkaisevan sotilaallisen tappion Ukrainassa, Putinin valtakausi olisi saattanut olla ohi.
– Nyt tämä mahdollisuus on mennyt ohi. Mutta, onneksi meillä Venäjällä on tämä perinne, että diktaattorimme lähtevät yleensä 70-80 vuoden iässä, Hodorkovski sanoi ironisesti.
Putin täytti juuri 73 vuotta tämän vuoden lokakuussa.