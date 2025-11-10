Juuri nyt Avaa

– Nyt tämä mahdollisuus on mennyt ohi. Mutta, onneksi meillä Venäjällä on tämä perinne, että diktaattorimme lähtevät yleensä 70-80 vuoden iässä, Hodorkovski sanoi ironisesti.

Jos Venäjä olisi silloin kärsinyt ratkaisevan sotilaallisen tappion Ukrainassa, Putinin valtakausi olisi saattanut olla ohi.

Kremlin tunnettu kriitikko, maanpaossa elävä ex-oligarkki Mihail Hodorkovski on jo pitkään varoittanut länsimaita uudesta kylmästä sodasta Venäjän kanssa.

Maanpaossa elävä venäläinen oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovski ei usko näkevänsä demokraattista Venäjää elinaikanaan.

Mihail Hodorkovski varoittaa, että Venäjällä menisi vielä vuosikymmeniä vapautua "imperialistis-sotilaallisesta narratiivista".

Kremlin arkkivihollinen arvioi, milloin Putin saa lähteä: "Onneksi Venäjällä on tämä perinne"

Putin uskoo vain voimaa

Venäjällä vankilassa viruneen ja Lontoossa nykyään asuvan Hodorkovskin mukaan Putin ymmärtää vain ja ainoastaan voimaa ja valtaa.