Liki joka kymmenennestä lapsesta tehtiin vuoden aikana lastensuojeluilmoitus: "Heilurin äärilaita"

THL:n mukaan Lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien lasten määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosia, samalla kun muut lastensuojelua kuvaavat keskeiset indikaattorit ovat pysyneet vakaina.

Eniten lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 13–15-vuotiaiden ikäryhmässä. Teini-ikäisistä 14 prosentista tehtiin vuoden aikana lastensuojeluilmoitus.

– Taustalla on ahdistuneisuutta, käytöshäiriöitä, päihteidenkäyttöä ja mielenterveysongelmia, THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka sanoo MTV Uutisille.

– Aina on hyvä katsoa, mitä näiden taustalla on. Miten perheet voivat? Meillä on Venäjän hyökkäysota käynnissä ja inflaatio tuo taloudellista painetta perheisiin, Yliruka jatkaa.