THL: Yhä harvempi lastensuojeluilmoitus johtaa lastensuojelun asiakkuuteen

Yhä harvempi lastensuojeluilmoitus johtaa lastensuojelun asiakkuuteen, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot. Viime vuonna lastensuojelun avohuollon asiakkaana oli vajaat 10 prosenttia vähemmän lapsia kuin vuonna 2023.

– Avohuollon asiakasmäärien laskua voi selittää, että tarpeisiin vastataan yhä useammin lapsiperheiden peruspalveluissa, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Johanna Hedman tiedotteessa.

Toisaalta asiakasmäärien laskua vuodesta 2023 vuoteen 2024 voi selittää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden enimmäisasiakasmäärän vähentäminen 35 asiakkaasta 30 asiakkaaseen. Viime vuonna Sosiaalityön henkilöstömitoitus -tiedonkeruun yhteydessä tehdyn lisäkyselyn vastauksissa kävi ilmi, että joillain alueilla lastensuojelun asiakkuutta ei avattu esimerkiksi työntekijöiden puuttuessa tarpeen toteamisesta huolimatta.

Lastensuojelulain mukaan lapsi pitää ottaa lastensuojelun asiakkaaksi, jos siihen nähdään perusteet.

THL:n tiedotteen mukaan on myös tiedossa, että resurssipuutteiden vuoksi lastensuojelun asiakkuuteen on jouduttu jonottamaan, vaikka tämä on lainvastaista.

Teineistä enemmän ilmoituksia

Lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä kasvoi viime vuonna seitsemällä prosentilla edellisestä vuodesta. Samasta lapsesta voidaan tehdä vuoden aikana useampi ilmoitus.

Pelkästään lastensuojeluilmoitusten määrän perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä lasten hyvinvoinnin tilasta, sillä lukuihin voivat vaikuttaa esimerkiksi ilmoituskäytännöt.

– Pieniä lapsia koskevien lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu on uusi ilmiö. Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä on siis yhä useammin tarve saada lastensuojelu mukaan arvioimaan lasten ja perheiden tilannetta. Kasvu saattaa heijastella esimerkiksi peruspalveluiden riittämättömyyttä tai perheiden taloustilanteen huonontumista, pohtii THL:n tutkimusprofessori Taina Laajasalo.

Lastensuojeluilmoitukset painottuivat 13 vuotta täyttäneisiin. Eniten ilmoituksia tehtiin Pohjois-Savossa ja vähiten Pohjanmaalla.

Varhaista tukea ei saada riittävästi

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrät ja sijoitusvuorokausien määrät olivat edellisvuosien tasolla.

– Sosiaalihuoltolakia uudistettiin jo kymmenen vuotta sitten, ja tarkoituksena on panostaa erityisesti varhaiseen tukeen. Tavoite ei ole toteutunut riittävästi tai palvelut eivät ole olleet toimivia, koska sijoitettujen lasten määrä ei ole missään vaiheessa merkittävästi vähentynyt, sanoo Hedman.

Avohuollon tukitoimien pitäisi olla ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Avohuoltoa ovat esimerkiksi taloudellinen tuki, perhetyö ja erilaiset hoito- ja terapiapalvelut.