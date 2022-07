Sadat ruotsalaiset jäivät jumiin Mallorcalle: "83-vuotias äitini nukkui kivikovalla lattialla" – Tjäborgin maajohtaja kertoo, mistä kaaoksessa oli kyse

– Siellä ei ole ollut varaosia tähän koneeseen, ja se on aiheuttanut myöhästymisen, Virtanen kertaa.

– Ja kun tulee myöhästyminen, sitten tulee myös lentohenkilöäkuntaa koskevat vaatimukset, eli kuinka kauan he voivat olla töissä, hän jatkaa.

– Toisen koneen saaminen on hyvin hankalaa, koska kaikki yhtiöt ovat hyvin kiireisiä ja koneet ovat tiukassa käytössä. Se ei ole kovin helppoa, Virtanen avaa tukalaa tilannetta.

"83-vuotias äitini nukkui kivikovalla lattialla"

imago images/Chris Emil Janßen/ All Over Press

imago images/Chris Emil Janßen/ All Over Press

Mallorca on tällä hetkellä tupaten täynnä

– Mallorcalla on tosi täyttä tällä hetkellä, siellä on huippusesonki meneillään. Eli sen takia osalle asiakkaista ei ole välttämättä heti löydetty hotellia. Vapaita hotellihuoneita on tällä hetkellä vaikea löytää Mallorcalta, Virtanen kertaa MTV Uutisille.